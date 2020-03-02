В Екатеринбурге собаки обглодали труп мужчины – череп животные принесли во двор жилого дома

В Екатеринбурге нашли тело 40-летнего мужчины, который числился пропавшим без вести с 14 февраля этого года. Труп обглодали бродячие собаки. Один из псов принес череп во двор жилого дома № 10 на улице Черкасской. Об этом «Новому Дню» сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Тревожное сообщение поступило 29 февраля в 13:11 в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу. Граждане рассказали, что во дворе жилого дома № 10 на улице Черкасской бродячая собака таскает и грызет человеческий череп. На место происшествия сразу же была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД во главе с начальником уголовного розыска майором полиции Андреем Коньковым, а также сотрудники Следственного комитета», – сообщил собеседник агентства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники МВД нашли на территории татаро-башкирского кладбища обглоданное животными тело мужчины. «При осмотре его одежды полицейские обнаружили паспорт на имя местного жителя, проживавшего на улице Токарей. 40-летний мужчина значился как пропавший без вести с 14 февраля. Тревогу тогда забили его родственники из Крыма, так как он перестал выходить на связь еще с 26 января. Рядом с телом мужчины были обнаружены шприцы. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия процессуального решения в Следственный комитет, а останки – на экспертизу для установления причин смерти», – уточнил Валерий Горелых.

В следственном управлении СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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