Автовладелец отсудил у дорожников больше 200 тысяч рублей за колею

Автовладелец из Екатеринбурга отсудил у Верх-Исетского ДЭУ крупную сумму за свой автомобиль, серьезно пострадавший из-за плохого содержания дороги.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областного суда, в феврале 2019 года Ford Focus екатеринбуржца при перестроении на Московском тракте попал в колею, после чего его выбросило на ограждение. В результате ДТП машине были причинены повреждения. Стоимость ремонта, согласно заключению эксперта, составила 363 323 рубля. Согласно акту недостатков в содержании дорог, составленному сотрудником ГИБДД, на дорожном полотне была колея длиной 35,7 м, высотой – 7 см. За содержание этого участка отвечает МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». Водитель подал иск к городским властям и МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление», просил взыскать с ответчика ущерб – 363 323 рубля, расходы по оценке – 4 тысячи рублей, на эвакуацию автомобиля – 1 790 рублей, на услуги юриста – 15 тысяч рублей и госпошлину. Районный суд решил, что степень вины водителя – 90 %, а дорожников – только 10%. Поэтому с ДЭУ был взыскан ущерб в сумме только 36 332 рубля.

Водитель с таким решением не согласился и подал апелляцию. Областной суд счел, что вина водителя в ДТП незначительна. Двигаясь со скоростью 40 км/час, он не нарушил скоростного режима, только при совершении перестроения из полосы в полосу не убедился в безопасности маневра, не выбрал нужную скорость в ночное время суток, чем нарушил п.п. 8.1, 10.1 ПДД. Суд апелляционной инстанции определил вину водителя 40 %, а 60 % легло на долю ответчика МБУ «Верх-Исетское ДЭУ». С МБУ «Верх-Исетское ДЭУ» взыскан ущерб – 217 993 рубля, расходы по составлению экспертного заключения в размере 3 900 рублей, по осмотру транспортного средства – 2 400 рублей, по оплате госпошлины – 4 099 рублей. Всего 228 392 рубля.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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