У православных начался Великий пост – он продлится 48 дней

У православных начался Великий пост. Он начинается за семь недель до Пасхи и состоит из Четыредесятницы – сорока дней и Страстной седмицы – недели перед днем, когда верующие празднуют Воскресение Христа. Пост, который считается самым строгим, продлится 48 дней, до 18 апреля включительно, а 19 апреля будет праздноваться Пасха.

В первый и последний день поста по монастырскому уставу предполагается полное воздержание от еды. Однако от мирян духовники обычно таких жертв не требуют, а на пост, какой держат священнослужители, рекомендуют получать благословение.

«Это дни такого внутреннего глубокого сосредоточения, которые мы должны прожить максимально вместе с Богом. Чтобы все то, что обычно наполняет наш день, осталось несколько в стороне, а память о Боге, память о смертном часе должна быть в эти дни особенно близка нашему сердцу, нашей жизни. Поэтому Великий пост обязывает нас к тому, чтобы мы потрудились и исполнили хоть какую-то малую заповедь о том, чтобы мы, дети, созданные Господом на этой земле для царства небесного, почувствовали эту внутреннюю связь», – сказал во время вчерашней службы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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