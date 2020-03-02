Екатеринбуржца, выбросившего собаку с 9 этажа, могут отправить на принудительное лечение

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело против 33-летнего мужчины, который в пьяном угаре жестоко расправился со своим питомцем. В декабре 2019 года екатеринбуржец взял на руки собаку по кличке Гуффи и выбросил ее из своей квартиры с 9 этажа. После падения с высоты животное не выжило.

Мужчине вменяется обвинение по ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животным». По заключению экспертов, в момент убийства собаки он был в психическом расстройстве и не мог осознавать, что делает. Поэтому прокуратура направила в суд материалы для рассмотрения вопрос о применении к обвиняемому принудительных мер медицинского характера, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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