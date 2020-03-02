ВОЗ будет исследовать проблему детского ожирения на примере екатеринбургских первоклассников

В Екатеринбурге началось масштабное исследование проблемы детского ожирения. Его проводят Всемирная организация здравоохранения и Уральский государственный медицинский университет. В исследовании будут принимать участие 3,5 тысячи первоклассников из 70 школ города.

«Главное – получить репрезентативную выборку учащихся начальной школы, чтобы оценить доли учеников, у которых вес в норме, и тех, кто имеет лишний вес. При этом используется стандартный протокол, который был апробирован в Москве и в 40 из 53 стран, которые входят в зону ответственности Европейского бюро ВОЗ», – рассказала специалист Европейского бюро Джулиана Уильямс.

Собрав данные, специалисты ВОЗ будут качественнее отслеживать основные тренды проблемы детского ожирения и борьбы с ним. По словам ректора УГМУ Ольга Ковтун, врачи оценивают распространенность детского ожирения как пандемию. По информации экспертов, за последние 40 лет распространенность детского ожирения в мире увеличилась в 10 раз. «Редкие формы ожирения составляют не больше 1%, основная масса – это экзогенное ожирение, то есть вызванное перееданием, нехваткой физической активности, и, как правило, семейной отягощенностью – это культура поведения в семье, семейная предрасположенность к набору веса», – сообщили в пресс-службе медуниверситета.

Добавим, исследование будет проводиться в марте и апреле, врачи будут использовать профессиональные ростомеры и весы, проводить анкетирование детей. Предполагается, что итоги исследования будут готовы в начале июня.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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