На Урале осудили машиниста, который переехал лежащего на путях человека

Суд вынес приговор машинисту поезда и его помощнику за то, что их состав переехал лежащего на путях мужчину. Каждый получил лишение свободы на один год условно по статье ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

ЧП случилось 24 мая 2019 года. Машинист и его помощник двигались на служебно-грузовой автомотрисе по перегону станция Усть-Березовка – станция Сосьва Новая. Как сообщили сегодня в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте, осужденные отвлеклись от наблюдения за дорогой, когда выехали на прямой участок с неограниченной видимостью. Потому на 10 пикете 95 километра не заметили лежащего мужчину, не применили экстренное торможение. Железнодорожный вагон проехал по человеку, он скончался на месте.

Екатеринбург, Елена Иванова

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