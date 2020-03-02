В Академическом встретили весну и сожгли чучело Масленицы (ФОТО, ВИДЕО)

В Преображенском парке Академического района отметили начало весны и Масленицу. По оценкам организаторов, на празднование в будущем восьмом районе Екатеринбурга собралось около 4 тысяч горожан.

Масленица в Академическом

«Дорогие академчане и гости района! Хочу поздравить вас с тремя событиями. Первое – это широкая Масленица. Второе – прощеное воскресенье, и я прошу от лица застройщика Академического у вас прощение. Для создания комфортных условий жизни в районе мы делаем многое. Возможно, это не все, что вы ожидаете, но мы очень стараемся. Ну и третье: 1 марта – праздник весны, это преображение, это новые желания, большие надежды на рассвет, и я желаю всему Академическому и вам, чтоб все у вас всегда получалось. С праздником, дорогие друзья!" – поприветствовал горожан генеральный директор АО «Специализированный застройщик «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин. Затем на сцене выступили творческие коллективы района. Среди них бабушки – хор Академического, который был создан на базе центра культуры и творчества «Лира». Свои номера – танцы, песни и игру на ложках – показали малыши.

В Преображенском парке семьи Академического встречают большинство городских праздников – большая территория и доступность расположения это позволяют – а жителям кварталов Преображенского и Близкого вообще достаточно просто выйти из дома, чтобы попасть на гуляния.

«Мы здесь с 2012 года живем. Здесь своя атмосфера, свои праздники. Нам интересно посмотреть, как чучело будут сжигать. Приятно знакомых видеть, очень много друзей переезжает сюда. Бывает, гуляешь – один знакомый, второй, не про всех даже знаем, что они уже здесь, оказывается – переехали люди», – рассказал житель Академического Александр.

На Масленицу многие пришли с детьми. Здесь организовали конкурсы для ребят разных возрастов. Те, кто постарше, бились подушками и перетягивали канат, малыши играли в «блинчики-оладушки» и прыгали в мешках – всего было организовано около десятка разных конкурсов. А закончилось все традиционным сжиганием чучела Масленицы.

Екатеринбург, Елена Иванова, Семен Саливанчук, Антон Отман

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