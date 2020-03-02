От замглавы УФАС потребовали публичных извинений

Глава Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников потребовал публичных извинений у заместителя руководителя управления ФАС России по Свердловской области.

«Я от лица Ассоциации строителей Урала призываю Сергея Волкова публично принести извинения за использование подобной терминологии и воздержаться от подобного в дальнейшем. Считаю необходимым обратить внимание, что именно при прошлой администрации города класс екатеринбургских застройщиков в составе более 20 компаний сформировал основу городской экономики, сделав Екатеринбург привлекательным для жизни, а также для внутренней и международной миграции. Эти компании определенно не заслужили подобных оценок публично от официального должностного лица», – заявил Трапезников.

Его возмущение спровоцировало заявление Волкова, который призвал строителей активнее жаловаться на чиновников, если для этого есть повод. «Прикормленные при прошлой власти застройщики становятся не у дел при нынешней. Они не могут договориться с мэрией и поэтому будут обращаться к нам. А мы обязаны их защитить от новой власти», – говорил замглавы УФАС региона на пресс-конференции.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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