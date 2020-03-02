РЖД ввели постное меню в вагонах-ресторанах

В вагонах-ресторанах поездов РЖД ввели постное меню, которое будет действовать со 2 марта по 18 апреля. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«Пассажиры смогут попробовать разнообразные блюда – супы, каши, салаты из свежих овощей. На выбор будут представлены первые и вторые блюда, например, щи с грибами по-монастырски, плов по-бухарски с сухофруктами, ньоки с овощами, лобио из фасоли, пряный рис с овощами и тыквенным соусом, драники из картофеля с грибным соусом и др. В качестве десерта рестораны предложат пассажирам печеные яблочки с грецкими орехами и медом, чиа-пудинг с черной смородиной. Из напитков можно будет заказать различные соки, морсы, чай и воду», – сообщили в пресс-службе. Постное меню будет действовать в вагонах-ресторанах поездов дальнего следования и в бистро поездов «Сапсан».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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