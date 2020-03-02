Эсеры о поправках к Конституции: мы должны показать, что у России разные пути с «толерантной Европой»

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин поддерживает предложение прописать в Конституции понятие брака как союза между мужчиной и женщиной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге. По его мнению, такая строка в главном законе государства позволит показать, что у России разные пути с «толерантной Европой».

Впрочем, основная часть поправок в Конституцию, которую предлагают эсеры, касается более конкретных вещей. В частности, они настаивают на возвращении прежнего пенсионного возраста, ежегодной индексации пенсий и социальных пособий, запрете на принятие законов, ущемляющих социальные права граждан, прямом подчинении Центробанка федеральному правительству, запрете на двойное гражданство не только государственным, но и муниципальным служащим.

Сейчас эсеры начали масштабную кампанию по всей стране – ездят по регионам и рассказывают о своих поправках в Конституцию, не особо скрывая, что фактически это подготовка к предстоящим выборам в Госдуму. «Раз у нас сменилось правительство, должна смениться и партия власти. «Единая Россия» должна уйти вслед за своим лидером», – заявил на сегодняшней пресс-конференции руководитель свердловского отделения СР Андрей Кузнецов.

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

Москва, Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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