Житель уральского поселка пойдет под суд за вооруженное ограбление цветочного магазина

Житель деревни Починок в Новоуральске пойдет под суд за нападение цветочный киоск. Он приставил нож к горлу продавца, чтобы украсть три букета для любимой женщины – она в итоге презент не приняла.

Преступление было совершено около 8 часов вечера 11 ноября в поселке Билимбай. По версии следствия, пьяный мужчина 1992 года рождения зашел в киоск «Незабудка», приставил нож к горлу женщины-продавца и потребовал отдать ему цветы. Затем он потянулся к букетам, а нож наставил на живот продавца. женщина смогла выбежать из павильона. После чего молодой человек выбрал три букета: один из лилий, хризантем и роз, второй из хризантем и роз, и букет-корзину из цветков хризантемы и розы с мягкой игрушкой. Стоимость украденного составила 2,1 тысячи рублей. Цветы мужчина хотел подарить понравившейся ему девушке, ее маме и ее дочери. Однако, как сообщили сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, женщина подарок не приняла, кавалеру пришлось оставить их в коридоре – там цветы и нашли полицейские.

Молодого человека будут судить по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Свою вину он признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Первоуральский городской суд.

Первоуральск, Елена Иванова

Первоуральск. Другие новости 02.03.20

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