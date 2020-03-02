Минувшая зима в Екатеринбурге стала рекордно теплой

Прошедшая зима оказалась самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Как сообщила главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, в Екатеринбурге средняя температура за декабрь-февраль составила всего -6,3 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы. Это также на 1,8 градуса теплее прежних рекордно теплых зим 1982-1983 и 2003-2004 годов, когда среднее значение температуры составило -8,1 градуса.

За три зимних месяца в уральской столице выпало осадков чуть больше, чем обычно, – 116% от нормы. Снега накопилось достаточно много, но его постоянно «подъедали» регулярные оттепели. Особенно это было заметно в феврале, который по погоде больше походил на март. Всего в минувшем месяцев было от 9 до 11 дней с плюсовыми значениями температуры.

В ближайшие дни оттепель сохранится, но уже во второй половине недели уральские метеорологи прогнозируют кратковременное понижение температуры. 5-6 марта ночью подморозит до -8…-15 градусов, днем температура составит от -1 до -6. Значительных осадков не ожидается.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.03.20

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