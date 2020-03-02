Экс-издатель Forbes и бывший топ-менеджер Ernst&Young заняли важные посты в ЧТПЗ

В состав совета директоров Челябинского трубопрокатного завода вошли бывший издатель российской версии журнала Forbes Регина фон Флемминг и экс-глава крупнейшей аудиторской компании E&Y в СНГ Дуглас Гарднер. В новом составе совета – три независимых директора, кроме фон Флемминг и Гарднера туда входит профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково» Вадим Махов. Как сообщается на сайте центра раскрытия информации, они стали единственными участниками двух комитетов. Один из них, комитет совета директоров Общества по номинациям и вознаграждениям, возглавит Регина фон Флемминг. Дуглас Гарднер возглавит комитет по аудиту. Вадим Махов стал главным в комитете по стратегическому планированию. В него также вошел Майкл Ракмэн, управляющий директор компании Senteo Inc.

На этом же заседании решался вопрос о председателе совета директоров – обошлось без сюрпризов, переизбрался Андрей Комаров. Добавим, ранее повышение в ЧТПЗ получил депутат заксобрания Свердловской области Алексей Дронов. Он назначен первым замдиректора, будет работать на два города – и в Первоуральске (ПНТЗ), и в Челябинске.

Челябинск, Москва, Елена Иванова

Челябинск, Москва. Другие новости 02.03.20

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