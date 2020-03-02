«Автомобилист» начал плей-офф КХЛ с поражения от «Сибири» (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня стартовала серия первого раунда розыгрыша Кубка Гагарина между «Автомобилистом» и «Сибирью». Команды вышли в плей-офф с четвертого и пятого места Восточной конференции, и заранее считались равными соперниками. Первый матч подтвердил – противостояние будет нелегким.

Екатеринбуржцы проиграли встречу со счетом 0:2, при этом почти в два раза перебросали противника. «Автомобилист» начал игру с боевым настроем, обрушив сразу несколько острых атак на ворота «Сибири». На 6-й минуте гостей спасла штанга, спустя еще пару минут свое мастерство проявил Харри Сятери, который отбил сложный бросок Гареева. Новосибирцы не спешили и аккуратно оборонялись, и в итоге на 17-й минуте использовали свой шанс. Юусо Пуустинен прорвался сквозь ряды защитников «Автомобилиста» и с острого угла отправил шайбу в ворота Якуба Коваржа. Этот гол оказался решающим в матче.

Оставшиеся 40 минут игры екатеринбуржцы беспрерывно обстреливали ворота «Сибири», пережив даже двухминутное меньшинство «пять на три» в концовке второго периода, но так и не смогли распечатать Сятери. На 48-й минуте Питеру Холланду удалось буквально запихнуть шайбу в ворота соперника, но судьи не засчитали гол, так как он был забит рукой. На последней минуте «Автомобилист» вывел шестого полевого игрока вместо вратаря, но получил второй гол в пустые ворота. Шайбу забросил Евгений Чесалин, в прошлом игравший за «Автомобилист». Хоккеист демонстративно отпраздновал успех перед трибунами «Уральца», получив в ответ неодобрительный гул и свист.

«Нам где-то не хватило настырности. По силовым приемам и заблокированным броскам мы сегодня проиграли. Самоотдача у соперника была выше. У «Сибири» была хорошая, качественная игра в обороне. У нас были моменты, но мы их, к сожалению, не использовали. Не делаем трагедии из этого поражения. Завтра на свежую голову будем разбираться, как взломать оборону соперника», – прокомментировал итоги первого матча плей-офф главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Второй матч серии состоится 4 марта в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Екатерина Норсеева

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