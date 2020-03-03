У 34-летней женщины случился инсульт в коридоре больницы

В Екатеринбурге врачи спасли 34-летнюю женщину, которая приехала в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 для консультации. У нее случился инсульт в коридоре. Как рассказали в пресс-службе минздрава региона, пациентка приехала из Ирбита.

Местные медики заподозрили у нее миксому, доброкачественную опухоль, локализующуюся в предсердии, и отправили на консультацию к екатеринбургским кардиохирургам. Женщина как раз направлялась в отделение сердечных болезней по коридору неврологии, когда вдруг упала в обморок. «Это произошло, когда я выходила из ординаторской, чтобы пойти на обход. Вместе с сыном женщины мы уложили ее на скамью. Я сразу заметила, что она ничего не может сказать, а рука и нога с правой стороны у нее не работали. У нее развился гемипарез, паралитическое поражение половины тела», – рассказала дежурившая в тот день врач-невролог Ольга Луцкович.

Пациентку быстро перевезли в приемное отделение, там ей сделали компьютерную томографию, после чего ввели препарат для растворения тромбов, а затем перевели в блок интенсивной терапии. Вскоре женщина начала двигать рукой и ногой, а созванный консилиум врачей принял решение удалить опухоль, которая и стала причиной инсульта.

«Обычно мы не оперируем пациентов с острым инсультом. Но в этом случае операция была выполнена по жизненным показаниям, так как наличие распадающейся желеобразной миксомы грозило повторной закупоркой сосудов головного мозга в случае ее отрыва», – сказал кардиохирург Никита Ляпунов.

Сама спасенная пациентка поблагодарила медиков – и случай. «Хорошо, что все это произошло в больнице, а не где-нибудь еще. Думаю, это очень помогло в моем случае», – сказала она.

Екатеринбург, Елена Сычева

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