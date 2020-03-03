На почте Екатеринбурга появился штемпель с рисунком кошачьей лапки (ФОТО)

В свердловские отделения почты поступили марки с изображением кошек. Для уральской столицы был изготовлен штемпель специального гашения с рисунком подушечки кошачьей лапы. Так «Почта России» отмечает День кошек – он был 1 марта, но штемпель датирован сегодняшним днем, 3 марта.

Как рассказали в пресс-службе регионального отделения «Почты России», в отделения почтовой связи Свердловской области поступило около 20 тысяч почтовых марок «Кошки», это продолжение серии «Фауна России». Марки номиналом 50 рублей выпущены малым листом с изображением 4 пород российских кошек: невская маскарадная, уральский рекс, курильский бобтейл и донской сфинкс. В Екатеринбурге сегодня пройдет спецгашение марок «кошачьим» штемпелем.

«Для того чтобы погасить таким штемпелем почтовую продукцию, необходимо приобрести почтовый конверт, наклеить марку и поставить оттиск таким образом, чтобы он захватывал нижний угол марки. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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