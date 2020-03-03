Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области пошла на спад

В Свердловской области за минувшую неделю уменьшилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. С 24 февраля по 1 марта в регионе зарегистрировано 34,1 тысячи случаев простудных инфекций, в Екатеринбурге – 15,1 тысячи случаев, что ниже на 19% показателя предыдущей недели. В уральской столице эпидемический порог превышен на 9%, в основном, за счет школьников и взрослых, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Лабораторные анализы у заболевших выявили вирусы негриппозной этиологии (РС-вирусы, риновирусы и прочие), а также вирусы гриппа В и А (Н1N1). За минувшую неделю 768 пациентов получили предварительный диагноз «пневмония». Чаще всего пневмонией заболевают взрослые и дети до 2 лет.

В ведомстве добавили, что из-за распространения ОРВИ на карантин были полностью закрыты 17 детских садов и 6 школ в Свердловской области. Частично приостановлен образовательный процесс в 113 дошкольных учреждениях и в 71 школе. В одной школе-интернате закрыт первый класс.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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