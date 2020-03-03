В мэрии заявили о создании спецкомнаты для обследования на коронавирус в аэропорту, но в Кольцово не могут сказать, где она

Главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов в ходе сегодняшнего брифинга по ситуации с коронавирусом сообщил о том, что в аэропорту Кольцово будет открыта «отдельная комната для обследования мигрантов, которые пребывают из Китая». По его словам, там их будут проверять в течение нескольких часов, а затем ответственность за них будет нести работодатель. «По правилам, их отправлять в обсервацию должен работодатель. Это может быть квартира, коттедж или что-то другое. И в течение 14 дней за ними ведется наблюдение как положено», – сказал Харитонов.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «Новому Дню» не смогли сообщить, где находится или будет находиться помещение, о котором идет речь, порекомендовав обратиться в управление Роспотребндзора по Свердловской области. В надзорном ведомстве, в свою очередь, сообщили, что прокомментируют информацию позднее.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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