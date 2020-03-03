Куйвашев вышел из отпуска и решил узнать, что свердловчане знают о его работе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на этой неделе вышел из отпуска и сразу решил поинтересоваться, достаточно ли знают о нем в народе, особенно в проблемных территориях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на сайте госзакупок было размещено извещение о проведении социологических исследований, направленных на выявление оценки удовлетворенности населения Свердловской области доступом и полнотой информации о деятельности губернатора и правительства. Стоимость работ – 950 тысяч рублей. Закупка проводится у единственного поставщика – ГАУ СО «Информационно-аналитический центр».

Согласно документам закупки, общественное мнение будут изучать со дня подписания контракта до 17 апреля 2020 года на территории Красноуфимского ГО, Серовского ГО, города Каменск-Уральский, Асбестовского ГО, Белоярского ГО, Талицкого ГО, Новоуральского ГО. В каждом муниципалитете требуется опросить от 300 до 1400 человек. Опрос пройдет в социальных сетях. Граждан спросят, какие СМИ и социальные медиа они читают, где наиболее полно отражается информация как о «крупнейших проектах, реализуемых в территориях», так и о конкретных проблемах городов. Также заказчика интересует реакция населения на сообщения в конкретных СМИ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

В мэрии заявили о создании спецкомнаты для обследования на коронавирус в аэропорту, но в Кольцово не могут сказать, где она. / В Роспотребнадзоре объяснили, как провериться на коронавирус. / За упавший на голову снег свердловчанка получит от УК 34 тысячи рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»