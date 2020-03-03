Строители изучат данные «черного ящика» челябинского крана с опустившейся стрелой

Стали известны подробности вчерашнего инцидента с опустившейся стрелой крана на улице Белинского в Екатеринбурге. Напомним, это произошло на площадке, где идет строительство жилых высоток iTower. Застройщиком выступает ООО «ОргТехПром» (входит в Группу компаний «Атлас Девелопмент»), а подрядчик компании – «МСС-Инвест». В организации «Новому Дню» сообщили, что привлекли для работ субподрядчика – фирму «СК Кранбюро» из Челябинска. Южноуральцы три месяца назад установили кран на стройплощадке, и в течение всего это времени оборудование было в исправном состоянии, что подтверждается документами. «В соответствии с записями в вахтовом журнале, в момент инцидента работ с помощью крана не проводились, его стрела была направлена в сторону стройплощадки, и специалисты «СК Кранбюро» осуществляли плановый осмотр оборудования. В ходе него произошла нештатная ситуация – стрела развернулась в сторону улицы Белинского и опустилась», – рассказали представители компании «МСС-Инвест».

После первичной оценки ситуации на место был доставлен автокран, чтобы поднять и перенести стрелу. Затем был привлечен и второй автокран – это было сделано для того, чтобы не повредить троллейбусные провода на улице Белинского.

Теперь экспертам предстоит разобраться в причинах нештатной ситуации. Для этого со специальных приборов безопасности снимут данные и проанализируют их. «После переноса секции стрелы крана на строительную площадку для получения информации о причинах разворота были извлечены данные из приборов безопасности ОГМ-240. Они будут использованы в дальнейшем в работе специальной комиссии, которая была создана для всестороннего исследования данной нештатной ситуации», – сообщили «Новому Дню» в «МСС-Инвест».

В состав комиссии помимо владельцев крана войдут представители завода-изготовителя, планируется проведение технической экспертизы. «Мы тщательно изучаем информацию от челябинских строителей о том, как и почему кран себя так повел. Техника спокойно и исправно работала в течение трех месяцев, стрела была направлена в сторону стройки, но по неизвестной пока причине повернула в сторону улицы Белинского. Мы выясним все причины произошедшего и примем решение, в том числе, о санкциях в отношении челябинцев. Для нас это была нештатная ситуация, мы постарались максимально сократить ущерб и последствия для города. От себя лично и от наших строителей я приношу извинения жителям Екатеринбурга за все причиненные неудобства, эмоциональный дискомфорт и то, что им пришлось испытывать трудности с транспортом под конец рабочего дня», – заявил генеральный директор ООО «МСС-Инвест» Ян Бровин.

В «Атлас Девелопмент» отметили, что инцидент никак не повлиял на ход строительства жилого комплекса и паркинга.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.03.20

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