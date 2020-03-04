Приставы отняли у должника стиральную машину за долги по ЖКХ

В Алапаевске приставы провели рейд по квартирам должников, которые не платят за электроэнергию. У одного из них арестовали стиральную машину.

«Мужчина не оплачивал счета за электроэнергию на протяжении четырех лет, задолжав 44 тысячи рублей. Теперь арестованное имущество будет реализовано в счет оплаты задолженности за свет», – сообщили в пресс-службе «Энергосбыт плюс».

Общая задолженность горожан за электроэнергию составляет 20 млн рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

На Урале задержана крупная партия леса, который пытались незаконно вывезти за границу. / Почти четверть всей воды в Екатеринбурге утекает по дырявым трубам, в Нижнем Тагиле – больше трети. / На Городской пруд вышли «бессмертные» рыбаки (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»