Импортер оборудования для стоматологов несколько лет обманывал таможню

На Кольцовской таможне раскрыта схема ухода от таможенных платежей, которой шесть лет пользовался предприимчивый импортер оборудования для стоматологов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТУ, в 2013 году российский предприниматель занялся импортом стоматологического оборудования из Словакии. За 6 лет работы он ввез без уплаты таможенных платежей и сборов 126 стоматологических установок Aria серий SR и SR-G, которые не прошли установленные законом испытания, экспертизы и не имеют сертификатов качества Российской Федерации.

Импортер воспользовался незаконно полученным регистрационным удостоверением Росздравнадзора на стоматологические установки Aria серий S и SE, которые как раз прошли проверку российских надзорных органов. Установить обстоятельства нелегального импорта помогло контрольно-регистрационное досье Росздравнадзора.

В ходе расследования выяснилось, что незаконное использование регистрационного удостоверения повлекло неуплату таможенных платежей в особо крупном размере – 7 миллионов рублей. Предприимчивому бизнесмену грозит срок лишения свободы до 5 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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