Певица Чичерина выложила фото с «прадедом». Он был бездетным геем

Уральская певица Юлия Чичерина выложила в «ВКонтакте» фотографию на фоне памятника дипломату Георгию Чичерину. «С прадедом в Калуге», – подписала она снимок.

Поклонники певицы нашли сходства в лицах певицы и дипломата. «Похожи овалы лица, скулы, брови», – пишет Юлия Обухова. «Юлия не посрамила память предков. Талантливая и отважная женщина», – добавляет Елена Бадякина. «Я думал, однофамилец, а оказывается прадед», – пишет Вячеслав Брунькин.

В фейсбуке выложен такой же пост.

Между тем из исторических источников известно, что у наркома иностранных дел Георгия Чичерина никогда не было жены или детей, а современники отмечали, что он был гомосексуалистом. В частности, об этом писал в своих мемуарах личный секретарь Сталина Борис Бажанов.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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