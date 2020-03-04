Облсуд обязал «Три десятки» возместить ущерб пассажирке, пострадавшей во время поездки в такси

Свердловский областной суд постановил, что ООО «Три десятки» несет такую же ответственность перед попавшей в ДТП пассажиркой такси, как и водитель, которого женщина наняла через эту компанию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, в апреле 2019 года жительница Екатеринбурга заказала такси в ООО «Три десятки». Во время поездки в районе улицы Высоцкого автомобиль такси попал в ДТП с трамваем 15 маршрута. Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, правила движения нарушил именно таксист. Пассажирка получила травму и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Женщина получила стресс, испытала страх за свою жизнь, была ограничена в нагрузках на время лечения. В связи с этим она подала иск в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга к ООО «Три десятки», водителю такси и ЕМУП «Городской транспорт» о компенсации морального вреда. Как установил районный суд, во время поездки истица действительно пострадала, а значит, имела право на возмещение вреда как от водителя автомобиля, так и от фрахтовщика – ООО «Три десятки», заключившим публичный договор перевозки. Принимая заказ, ООО «Три десятки» фактически принял на себя обязательство по оказанию услуги перевозки и дал клиенту информацию о предоставляемых им услугах: марке машины, времени прибытия. Это позволило истцу рассчитывать на перевозку технически исправным автомобилем и компетентным водителем. Сам водитель непосредственно заказ по телефону от пассажира не принимал.

Решением суда с ООО «Три десятки» в пользу пассажирки была взыскана компенсация морального вреда в размере 10 тысяч рублей, а также судебные расходы 12 650 рублей, всего 22 650 рублей. Такая же сумма была взыскана с водителя. В отношении ЕМУП «Гортранс» производство по гражданскому делу было прекращено. «Три десятки» с решением не согласились и обжаловали его в апелляционной инстанции. Представитель юрлица просил отменить решение по делу, считая себя ненадлежащим ответчиком. Изучив материалы дела, судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда не нашла оснований для удовлетворения жалобы. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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