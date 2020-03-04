Первоуральск отменил закупку для объекта с миллиардным бюджетом из-за курьезной переписки с фирмой-претендентом

В администрации Первоуральска прокомментировали, почему отказались от торгов на проектирование ледовой арены для хоккея с мячом, строить которую предполагалось на счет федерального бюджета. В качестве причины указали непонимание смысла слов «социально-культурные объекты массового посещения людей».

О том, что администрация Первоуральска отменила торги, стало известно на прошлой неделе, сегодня «Новый День» получил ответ на соответствующий запрос. «В процессе проведения электронного конкурса от участников конкурса поступили многочисленные запросы на разъяснение положений документации о конкурсе, в результате рассмотрения которых Заказчиком были выявлены недостатки в Техническом задании», – говорится в письме.

К документации на закупку участники прислали три вопроса, но все они касались одного и того же момента, указанного в критериях оценки участников.

«Просим пояснить, какие конкретно объекты понимаются под фразой «проектирование социально-культурных объектов массового посещения людей»?».

На что в администрации ответили (дословно):

«Уважаемый участник закупки!

Под фразой: «проектирование социально-культурных объектов массового посещения людей» понимается именно «проектирование социально-культурных объектов массового посещения людей».

К объектам социально-культурной сферы относятся объекты здравоохранения, культуры, детские дошкольные объекты, детские лагеря отдыха, санатории (профилактории), базы отдыха, пансионаты, объекты физкультуры и спорта и т.д.

К объектам массового посещения людей относятся здания или любые другие места, в котором есть или могут быть достаточно много людей».

Второй запрос от участника был с просьбой указать документ, на который заказчик ссылается, употребляя такую фразу, а в третьем сообщают, что ранее приложенная ссылка к ответу не рабочая. Других «многочисленных запросов, в результате которых были выявлены недостатки», как указывают в пресс-службе первоуральской администрации, в ходе торгов не было. Добавим, на эту закупку подавалось несколько жалоб – в том числе от «профессиональных жалобщиков», но УФАС их отклонило.

В пресс-службе администрации Первоуральска также рассказали, что доработать техническое задание на разработку проектно-сметной документации потребуется также из-за изменений в проведении госэкспертизы проектной документации. Техзадание находится сейчас на доработке, но сроков, когда закупка вновь будет объявлена, в администрации не называют.

Участникам этих отмененных торгов за 159 миллионов рублей предлагалось разработать проектную и рабочую документации для строительства ледовой арены. Ранее проводился конкурс на разработку проектной документации с максимальной стоимостью 24 млн рублей, подрядчик был определен, но затем контракт расторгли по соглашению сторон.

Строительство ледовой арены для хоккея с мячом в Первоуральске обсуждалось несколько лет, губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что берет строительство на личный контроль. Первоначально предполагалось, что объект появится до 2020 года. Финансирование должен был обеспечить федеральный бюджет, в СМИ назывались суммы от 1,5 до 3 млрд рублей. В пресс-службе администрации Первоуральска не стали комментировать объемы финансирования, но уточнили, что деньги на строительство Первоуральску не выделялись, вопрос будет решаться после того, как областное правительство проверит проект.

Первоуральск, Светлана Загороднева

Первоуральск. Другие новости 04.03.20

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