Льготные авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград стали еще дешевле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» сообщила о снижении субсидированных тарифов на полеты из Екатеринбурга в Калининград и обратно.

В 2020 году в период по 24 мая и с 1 по 23 октября льготный билет в одно сторону для взрослых составит 5000 рублей и 3750 рублей – для детей. С 25 мая по 30 сентября субсидированный тариф в одну сторону для взрослых составит 6500 рублей и 4875 рублей – для детей.

Право на льготу имеют молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и старше60 лет, дети до 12 лет, инвалиды I группы и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III группы, многодетные семьи. Приобрести билеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии соответствующих документов. Студенты и пенсионеры могут купить билеты онлайн на сайте «Уральских авиалиний». Минимальная стоимость билетов в Калининград для остальных пассажиров составляет от 8300 рублей в одну сторону. Рейсы Екатеринбург – Калининград выполняются еженедельно по понедельникам и пятницам.

Помимо традиционных достопримечательностей – Куршская коса, кварталы со старинными виллами, кирхи, музея янтаря – город знаменит Днем селедки. Этот шумный праздник проходит в середине апреля. Народные гуляния ежегодно собирают на набережной реки Преголя несколько тысяч любителей серебряной рыбки. Гастрономическое шоу сопровождается театрализованными представлениями, музыкальными выступлениями, музейными экспозициями и ярмаркой рыбной продукции.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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