«Автомобилист» вновь проиграл «Сибири» и уступает в серии 0:2

«Автомобилист» проиграл второй домашний матч в серии плей-офф с «Сибирью». Сегодняшняя встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол был забит на 74-й минуте – в овертайме.

Вторая игра команд словно под копирку повторила первый матч. «Сибирь» снова выстроила надежную оборону и сделала ставку на острые контратаки, а «Автомобилист» упорно атаковал с ходу, перебрасывая соперника, но шайба, как заколдованная, не шла в ворота Харри Сятори. За все три периода команды так и не сумели забить ни одного гола. Все решил овертайм, который в плей-офф длится периодами по 20 минут. На старте дополнительного времени гости сумели создать пару острых моментов, но Якуб Коварж нейтрализовал броски нападающих «Сибири». «Автомобилист» в ответ устроил пятиминутный штурм зоны гостей. Новосибирцы вытерпели шквал атак, и на 14-й минуте первого овертайма дождались своего шанса – финская тройка нападающих «Сибири» разыграла комбинацию, которую замкнул Микаэль Руохомаа. «Автомобилист» сенсационно терпит второе поражение на домашнем льду в плей-офф КХЛ, не забив при этом ни одного гола. Екатеринбуржцы уступают в серии с общим счетом 0:2. Напомним, раунд длится до четырех побед.

«После прошлого поражения у ребят где-то зашкаливали эмоции. Защитники наделали кучу ошибок, очень много опасных моментов возникло у наших ворот, выходили в два-один, один-в-ноль. Я считаю, сегодня была игра вратарей. Оба голкипера сыграли просто блестяще. К сожалению, у нас пропали снайперы. Моменты есть вроде, но забить не можем. Мат был напряженный, никто не хотел проигрывать, все бились до конца. Это напряжение витало по площадке, может где-то не хватило хладнокровия. Мы не опускаем руки, готовимся к следующему матчу, он будет очень важным. Никакой паники у нас нет. Немного будем перестраивать игру, пересмотрим состав», – прокомментировал итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов. Третья игра плей-офф состоится 6 марта в Новосибирске.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.20

Таксист второй раз осужден за убийство пассажира отверткой. / Матч «Шинник» – «Урал» в четвертьфинале Кубка России отменен из-за ужасного состояния поля. / Льготные авиабилеты из Екатеринбурга в Калининград стали еще дешевле. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»