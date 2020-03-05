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Четверг, 5 марта 2020, 08:27 мск

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За нарушителями на уральских трассах начали следить беспилотники Росгвардии

Фото УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Беспилотники Росгвардии начали следить за движением на трассах Свердловской области. Аппараты ZALA-421 фиксируют нарушения, связанные с выездом на встречку. По камерам с воздуха за нарушителем наблюдают сотрудники ГИБДД и передают информацию онлайн на наземный пункт управления, а после водителя останавливает пост ДПС.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, на сложных участках трасс такое наблюдение будет регулярным. На Урале уже есть опыт по наблюдению за нарушителями с воздуха, для этого использовались аэростаты «ОКО-60».

В 2019 году из-за выезда на встречную полосу на свердловских дорогах случилось 354 ДТП, погибли 104 человека и 665 получили травмы. С начала этого года зарегистрировано 91 ДТП, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения и опасный обгон. Погибли 27 человек, 187 получили травмы.

Екатеринбург, Елена Иванова

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