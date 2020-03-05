В Свердловской области не хватает почти 700 врачей

По состоянию на начало 2020 года в Свердловской области не хватает 678 врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня на заседании областного правительства замгубернатора Павел Креков. Он уточнил, что в это число входит 83 врача скорой помощи и 345 участковых. Кроме того, дефицит среднего медицинского персонала составляет еще 129 человек.

По большей части дефицит врачей и среднего медперсонала наблюдается в отдаленных и сельских территориях.

Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что необходимо увеличить целевой набор в медицинскую академию, особенно по специальности «терапевт». Также он заявил, что главы органов местного самоуправления должны постоянно отслеживать ситуацию с кадрами в своих территориях и в случае необходимости сигнализировать в областное правительство.

Министр здравоохранения Андрей Цветков, дополняя доклад Крекова, сообщил, что в 2019 году врачи, переехавшие на работу в сельскую местность, получили 84 сертификата на получение жилья.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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