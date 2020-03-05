В Екатеринбург накануне 8 Марта прилетели семь самолетов с цветами

В преддверии Международного женского дня аэропорт Кольцово принял семь грузовых рейсов с цветами из Нидерландов. Самолеты Boeing 747 привезли в Екатеринбург свыше 450 тонн цветов – это тюльпаны, хризантемы, лилии, орхидеи, кенийские розы и гвоздики. Грузы поступили с крупнейшего цветочного аукциона в голландском городе Алсмеере, на котором ежедневно продается до 70% цветов, выращенных в мире.

После прибытия цветы прошли обработку и фитосанитарный контроль в специальном помещении с температурным режимом. Как сообщили в пресс-службе Кольцово, процесс разгрузки цветов проходит под персональным контролем, а время их доставки от самолета до места обработки занимает не больше семи минут. Не более чем через три часа после прибытия рейса цветы доставляются заказчикам.

Отметим, в конце февраля сотрудники Россельхознадзора нашли в срезах кенийских роз карантинного вредителя – западный цветочный трипс. Зараженная партия из 370 цветков была уничтожена согласна санитарным правилам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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