На Урале разыскивают беглого дебошира, способного к «совершению тяжких грехов» (ФОТО)

Сотрудники свердловского полицейского главка по просьбе коллег из Костромской области подключились к розыску гражданина, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ, но мужчина длительное время скрывается от следствия.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, гражданин представляется как Волков Роман Евгеньевич 1964 года рождения, либо как Симонов Роман Романович 1965 года рождения. «Это человек без определенного места жительства, прибывший на территорию нашей страны из Республики Узбекистан. У него могут быть длинные волосы. Любит носить тельняшку. По оперативной информации он склонен появляться в религиозных учреждениях, на железнодорожных вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов. В общении с ним необходимо соблюдать осторожность», – отметил Валерий Горелых.

Всех, кто располагает информацией о возможном месте нахождения подозреваемого, представители МВД просят сообщить по телефонам: 8(4942) 397-325, 8-920-386-06-43.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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