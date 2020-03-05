В зоопарке проснулись медведи. Их кормят морковью и огурцами (ФОТО)

В Екатеринбургском зоопарке начали просыпаться медведи.

Сойка и Гай

Как сообщили РИА «Новый День» в зоопарке, первым вышел из берлоги гималайский медведь Гай, который разбудил своею соседку – гималайскую медведицу Сойку. Третьей встречать весну вышла самая пожилая медведица зоопарка – Ветка. В этом году ей исполнилось 39 лет. Четвертым проснулся белокоготный медведь Карат.

Гай

Приходить посмотреть на них советуют утром, ближе к вечеру медведи заходят в свои теплые зимние берлоги.

В зоопарке добавляют, что после сна медведям требуется постепенно перестроить свою пищеварительную систему на новый, активный, режим, поэтому тяжелая жирная пища им пока не рекомендована. На завтрак медведи получают яблоки, морковь и огурцы, а на ужин – нежирную рыбу. В природе в этот период они едят в основном растительную пищу.

Ветка

Несмотря на теплую зиму и раннюю весну, срок выхода медведей из зимней спячки можно назвать обычным. Последние несколько лет они просыпаются в первой половине марта, хотя если взглянуть на статистику за последние 10 лет, раньше весна приходила позднее, а медведи просыпались только к концу марта, а то и в апреле. Самый ранний подъем у медведей был в 2016 году – в двадцатых числах февраля, а самый поздний – в 2011-м. Тогда они покинули берлоги только в первых числах апреля. Главным образом это зависит от температуры воздуха.

Фото: Екатерина Уварова, пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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