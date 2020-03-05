Боксерское шоу РМК вошло в шорт-лист нацпремии «Событие года»

Боксерское шоу Русской медной компании вошло в шорт-лист восьмой национальной премии в области событийного маркетинга и специальных мероприятий «Событие года».

В частности, речь идет о бое «Ковалев vs Ярд», которое состоялось в августе прошлого года в Челябинске, вошло в тройку лучших в номинации «Спортивное событие года». Турнир транслировался в ста странах, при этом мероприятие было отмечено не только зрителями, но и всеми ведущими боксерскими организациями. Конкурентами Русской медной компании в спортивной номинации стали федеральный мультиспортивный проект «Стальной характер» и фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова».

В силу специфики национальной премии в номинации будет оцениваться именно оформление, дизайн и техническое исполнение турнира, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе РМК.

Отметим, кроме РМК, на премию заявились Министерство спорта Российской Федерации, министерство иностранных дел (МГИМО), фонд поддержки Аркадия Ротенберга, фонд Росконгресс, Microsoft, Synergy Event, Алексей Сеченов (Sechenov), Simple Group, BMW, Blumenkrants и еще несколько десятков ведущих компаний.

В жюри «События года» входят представители крупнейших компаний-заказчиков, заслуженные деятели культуры и искусства, а также признанные эксперты индустрии развлечений и организации массовых событий. Все проекты оцениваются с точки зрения креатива, качества и профессионализма организаторов.

Имя победителя назовут уже сегодня – церемония награждения пройдет в Москве в Viner Palace.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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