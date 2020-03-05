В промышленном районе Екатеринбурга загорелся ангар

Сегодня на улице Альпинистов в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге загорелся отдельно стоящий ангар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, сигнал о пожаре поступил в 12:31. На площади 20 кв. м горела готовая деревянная продукция в сушильной камере. В течение 26 минут пожарные справились с огнем. В результате пожара пострадавших нет, людей на момент ЧП в здании не было. В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава, 4 единицы спецтехники.

Ангар арендован коммерческой фирмой и не имеет отношения к деятельности близлежащих промышленных предприятий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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