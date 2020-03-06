Через две недели на Урал начнут возвращаться перелетные птицы

Прилет первых весенних птиц уральские орнитологи ожидают уже в двадцатых числах марта. Как сообщили «Новому Дню» в институте орнитологии УрО РАН, первыми в Свердловскую область с юга вернутся жаворонки, затем зяблики.

Срок прилета трясогузки, согласно народным приметам, совпадет с таянием льда на реках. В конце апреля прилетят насекомоядные птицы, например, пеночки. Позже всех, в мае, на Урал вернутся в ласточки и стрижи.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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