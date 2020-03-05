Мэрия ответила на просьбу коммунистов переименовать улицу Ельцина в честь Сталина (документ)

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский через своих подчиненных ответил партии «Коммунисты России» на их предложение переименовать улицу Бориса Ельцина в честь Иосифа Сталина.

Ответ из мэрии разместил на своей странице в соцсети руководитель регионального отделения партии Евгений Емалетдинов. В документе за подписью начальника Департамента общественных связей мэрии Марины Леоновой говорится, что глава города запросил заключения на предложение коммунистов в департаменте архитектуры и градостроительства, правовом департаменте, комитете по благоустройству, комитете по транспорту и администрации Верх-Исетского района. Если заключения будут положительными, вопрос может быть вынесен на рассмотрение топонимической комиссии Екатеринбурга.

В то же время в письме указывается, что переименование улиц допускается в трех случаях: для устранения повторений; при возвращении исторических названий; при изменении вида или функционального назначения объекта.

Евгений Емалетдинов назвал «очень символичным» то, что ответ пришел в Свердловское областное отделение партии «Коммунисты России» 5 марта, в день памяти Сталина.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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