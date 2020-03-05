Движение на трассе М-5 поменяют из-за женского дня

Дорожники изменили схему движения на трассе М-5 в предпраздничные и праздничные дни. Это связано с заявками водителей в адрес Уралуправтодора, сообщили в пресс-службе предприятия. Сейчас на 170-м километре возле села Кашино продолжается капитальный ремонт, начавшийся еще в прошлом году. «Строители отремонтировали левую половину моста (обратное направление в сторону Челябинска). На время работ мост разбирали, конструкции полностью меняли. В этом году, с января, закрыли правую половину моста, его также демонтировали, и там уже начаты бетонные работы. Направление в сторону Екатеринбурга будет закрыто ориентировочно до октября. Проезд сужен, и осуществляется по левой стороне. Разворот в сторону Екатеринбурга возможен на развязке км 157+600 км. А для того, чтобы попасть из Челябинска в Кашино, возможен разворот на км 170+400», – напомнили в Уралуправтодоре.

Там уточнили, что в направлении Челябинска с 6 по 7 марта появится дополнительная полоса для пропуска транспорта на время максимальной интенсивности с 15:00 до 24:00, а в направлении Екатеринбурга две полосы движения будут действовать 8 и 9 марта – тоже с 15:00 до 24:00. «Эта схема будет действовать до конца строительного сезона по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные и предпраздничные дни», – сказали на предприятии.

Также на 178 км дороги в районе развязки Первомайский – Октябрьский движение на время предпраздничных и праздничных дней будет запущено по двум полосам в направлении и Челябинска, и Екатеринбурга. «Просим водителей принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, учитывать нагрузку трасс в предпраздничные дни. Пожалуйста, корректируйте свой маршрут в соответствии с ожидаемым увеличением трафика и будьте готовыми к пробкам. Просим с пониманием отнестись к этим неудобствам, к концу лета новый мост через Сысерть уже будет достроен», – пообещали в Уралуправтодоре.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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