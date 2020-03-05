Поменять старые смарт-часы на новые теперь можно по программе трейд-ин

В Свердловской области «Мегафон» запустил трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Можно сдать старые смарт-часы Apple или Samsung и купить новые со скидкой до 20%. По системе трейд-ин работают уже 29 салонов в Екатеринбурге.

Решение расширить программу трейд-ин еще и на смарт-часы в «Мегафоне» приняли в связи с реалиями рынка: в 2019 году продажи «умных» часов выросли сразу на 700% в количественном выражении и на 400% – в денежном. При этом каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах, и трейд-ин позволит покупать новинки со скидкой.

По словам экспертов телеком-отрасли, смарт-часы, как и смартфоны, нуждаются в частой замене: после пары лет эксплуатации теряют до половины объема, что делает затруднительной продажу старой модели даже за скромную сумму. Тогда не потерять в деньгах поможет трейд-ин.

«Смарт-часы расходятся огромными тиражами. Но в отличие от «настоящих» часов, электронные модели редко переходят детям и внукам. Обычно через год-два уже хочется купить новые. Инициатива «Мегафона» помогает расчистить полки и ящики от уже очевидно ненужных гаджетов, сэкономив на том, что будет радовать сегодня и завтра», – говорит аналитик FintechLab Сергей Вильянов.

Размер бонуса на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 000, на Honor 20 Pro Phantom Blue – 5 000 рублей. Для участия в программе у гаджета должен быть серийный номер, он включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит.

Напомним, трейд-ин работает в магазинах «Мегафон Ритейл» с декабря 2017 года. Программа позволяет сдать старый телефон, смартфон или планшет и купить новый гаджет с хорошей скидкой. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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