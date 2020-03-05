Куйвашев о салюте в день смерти Сталина: «Моих родных тоже репрессировали»

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев прокомментировал идею активистов из Екатеринбурга, которые пообещали устроить салют в память об Иосифе Сталине.

«Фигура Иосифа Сталина в истории, пожалуй, одна из самых спорных. Одни будут всегда утверждать, что именно Сталин привел советский народ к победе в Великой Отечественной войне, взял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой. Но другие никогда не смогут ему простить период массовых репрессий, когда погибло столько невинных людей. До сих пор историки не могут точно сказать, как много людей стали жертвами «Большого террора». Наверное, в нашей стране и сегодня нет семей, кого бы не коснулся период кровавых репрессий. Моих родных тоже репрессировали. И это боль, которую наша семья несет с собой долгие годы», – написал Куйвашев в своем инстаграме.

Напомним, ранее активисты пообещали устроить салют в день смерти Сталина в центре Екатеринбурга сегодня вечером.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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