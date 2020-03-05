В Екатеринбурге закрывают элитный ТЦ с модными брендами

В Екатеринбурге закрывается торговый центр Limerance. Об этом сообщили арендаторы. Речь идет только о площадях, где размещаются магазины и бутики модных брендов – Valentino, Lanvin, Karl Lagerfeld, Kenzo, и другие. Помещения, которые сдаются в аренду под офисы, будут работать в прежнем режиме.

В управляющей компании TEN, которая принадлежит бизнесмену Сергею Трофимову, опровергают эти данные. «Информация не соответствует действительности», – сказала агентству руководитель коммерческого отдела Юлия Алферьева.

В Limerance, напомним, также размещаются телекомпания «4 канал», визовые центры Италии и Германии, промоутерская компания «Рать», Информационно-аналитический центр Свердловской области и другие. Представители нескольких из этих учреждений подтвердили, что слышали о закрытии торговых площадей, однако уточнили, что сами переезжать не планируют, поскольку офисной части изменения не коснутся.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.20

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