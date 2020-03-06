Начало паводка в Екатеринбурге ожидают в первой декаде апреля

Екатеринбург готовится к безопасному пропуску паводковых вод, который начнется ориентировочно в первой декаде апреля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, за Екатеринбургом закреплено 15 плотин, пять из которых расположены на территориях других муниципальных образований. Все они содержатся в исправном состоянии. Девять плотин в Екатеринбурге обслуживаются МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», одна – является частной собственностью, до владельца которой доведена вся необходимая информация.

В ближайшее время механизмы и затворы плотин освободят ото льда, проверят их работоспособность и организуют предпаводковое обследование, которое пройдет до 1 апреля. После получения рекомендаций Нижне-Обского бассейнового водного управления будут начаты работы по предпаводковому снижению уровня воды.

Во всех районах созданы противопаводковые комиссии и укомплектованы аварийные бригады для ликвидации последствий возможного подтопления.

Ведется активная работа по вывозу снега, в первую очередь, из низких мест. По информации городского комитета благоустройства, с улиц города с начала зимы вывезено уже около 1 миллиона тонн снега.

Кроме того, специалисты очищают от снега и льда дождеприемные колодцы. Там, где это необходимо, с наступлением тепла при помощи гидродинамических каналопромывочных машин устранять ледяные заторы.

Синоптики отмечают, что эта зима была самой теплой по последним историческим метеонаблюдениям, средняя температура в зимние месяцы была минус 6,3 градуса, что на 7 градусов выше климатической нормы для Екатеринбурга. Количество выпавших за этот период осадков находится в пределах нормы. Высота снежного покрова сейчас составляет 39-42 сантиметра, что также является среднестатистическим показателем. Прогноз на март вполне весенний: с оттепелями и ночным понижением температур до -8…-15 градусов. Существенных осадков в марте не ожидается.

По предварительным данным, паводок в Екатеринбурге должен завершиться к концу мая.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

Создатели балета «Пахита» награждены премией правительства РФ. / 6 марта в Свердловской области ожидаются следующие события. / Через две недели на Урал начнут возвращаться перелетные птицы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»