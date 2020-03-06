Знаки «Остановка запрещена» появятся еще на четырех улицах Екатеринбурга

В первом полугодии специалисты МБУ «Центр организации движения» установят знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» еще на четырех улицах.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, новые знаки появятся на улицах Мельковской (участок от улицы Испанских Рабочих до улицы Еремина); Коммунистической (от улицы Бакинских Комиссаров до улицы Ломоносова); на внутриквартальном проезде от улицы Буторина до дома № 15а на Сибирском тракте; Кузнецова (на различных участках на всем протяжении).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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