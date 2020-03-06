В Екатеринбурге ищут пропавшего дедушку (ФОТО)

В Екатеринбурге пропал пожилой мужчина, его зовут Владимир Гаврилович Шипицын, ему 82 года. «Ушел с улицы Советской, 18 (рядом с гимназией 47). Скорее всего, потерял ориентацию в городе, уехал не туда – жене сказал, в банк на Щорса, но мог перепутать транспорт и оказаться в любой части города. Фото сделаны несколько лет назад, сейчас выглядит старше», – рассказала его невестка Мария.

По словам девушки, он был одет в черные брюки, черную куртку, меховую зимнюю шапку и черные ботинки. «Ходит медленно, сутулясь, прихрамывая и шаркая», – уточнила Мария.

Родные пропавшего обратились в полицию и в поисковый отряд «Лиза Алерт», но пока найти его не удалось. Тех, кто видел Владимира Гаврииловича или знает о его местонахождении, просят связаться с родственниками пожилого человека по телефонам: +79630401794 (Мария), +79043833224 (Дмитрий).

Екатеринбург, Елена Сычева

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