В ночном пожаре погиб 4-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью на пожаре в частном жилом доме на улице Спутников в Туринске погиб четырехлетний ребенок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 01:02. К моменту прибытия первых пожарных подразделений дом уже полностью был охвачен огнем. Площадь пожара составила 150 кв. м. В течение 30 минут пожарные справились с огнем, соседние дома не пострадали. Еще до прибытия пожарных из окон горящего дома выпрыгнули мужчина и женщина. С ожогами второй-третьей степени они доставлены в больницу. При разборке сгоревших конструкций обнаружено тело их погибшего ребенка 4 лет.

В СУ СКР по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что по факту гибели ребенка уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Следователи СКР вместе с сотрудниками МЧС устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии. Для определения точной причины смерти ребенка проводится судебно-медицинская экспертиза. Причина пожара будет установлена в ходе пожарно-технической судебной экспертизы. Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.

Туринск, Евгения Вирачева

Туринск. Другие новости 06.03.20

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