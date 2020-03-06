«Уральские авиалинии» отменили невозвратные билеты

Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела услугу по возврату денег за авиабилеты по всем тарифам, даже «невозвратным». Пассажиры также могут изменить направление или дату перелета. Акция действует на всех рейсах без ограничений, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Изменить дату вылета или направление в авиабилетах, купленных с 8 марта по 15 апреля 2020 года, можно вплоть до окончания регистрации на рейс (за 40 минут до вылета и ранее) с доплатой до доступного тарифа без штрафов. В случае возврата билетов, приобретенных в этот период, будет взиматься только сбор за операцию возврата, равный 1000 рублей за каждый билет. Отказаться от полета и вернуть деньги можно не позднее чем за 40 минут до вылета рейса.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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