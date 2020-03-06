Мэрия Екатеринбурга заплатит 2,2 млн рублей за телепередачи о себе

Администрация Екатеринбурга объявила аукцион на право освещать ее деятельность на телеканале. За это она готова заплатить 2 млн 247 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аукционная документация размещена на сайте госзакупок. Согласно техзаданию, подрядчик с момента заключения контракта до 31 декабря 2020 года должен выпустить не менее 20 телепрограмм в прямом эфире с участием мэра Екатеринбурга Александра Высокинского (не менее 30 минут каждая); не менее 10 выездных телепрограмм с участием Александра Высокинского (не менее 10 минут каждая); не менее 20 телепрограмм с участием вице-мэров и глав районных администраций (не менее 25 минут каждая).

Аудитория канала должна быть не менее 491 309 человек.

Прямые трансляции передач с участием мэра по заявке заказчика должны быть продублированы на видеохостинге YouTube с количеством подписчиков не менее 90 тысяч.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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