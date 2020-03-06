Абонентки «МегаФона» ставят вместо гудков «Миллион алых роз», рок и хип-хоп

Вместо телефонных гудков жительницы Урала, которые пользуются связью от компании «МегаФон», чаще всего устанавливают композиции «Life в кайф» и «Миллион алых роз».

Как сообщили РИА «Новый День» в компании, такие данные в преддверии 8 Марта определили специалисты оператора с помощью технологии Big Data, проанализировав услугу «Замени гудок». Самые популярные жанры у жительниц уральских регионов – российский рок, поп и хип-хоп.

Кроме этих двух композиций, в хит-парад предпочтений жительниц Урала вошли:

1. «Z поколение» от Даны Соколовой

2. «Комета» от Jony

3. «Дачная» от АЛМО

Также из новых хитов в смартфонах звучат «Не молчать» Wow Band, «Сталактит» Мота, «Хай, моя Зая» Fonari, «Алло» Клавы Коки и «Любимка» от Niletto. Среди зарубежных композиций вместо телефонного гудка чаще всего на Урале устанавливают The Prince Karma (Later Bitches) и Here She Comes Again ( Dj Antonio Remix).

«Интересно, что женщины от 36 до 45 лет в три раза чаще устанавливают мелодию вместо гудка, чем девушки 19-25 лет. Кроме того, проведя анализ по географическому принципу, мы выяснили, что больше всего поклонниц услуги «Замени гудок» живет в Югре, сразу за ними идут свердловчанки и тюменки», – рассказала директор «МегаФона» на Урале Инна Джур.

Услуга «Замени гудок» позволяет заменить обычные телефонные гудки, которые слышат звонящие, на мелодии или другие звуковые композиции. В каталоге «МегаФона» доступно более 90 тысяч музыкальных вариантов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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