В Екатеринбурге выпустили ретро-открытки с памятниками архитектуры

В Екатеринбурге выпустили ретро-открытки с изображением памятников архитектуры. Уже сегодня почтовые карточки завезут в сувенирные магазины. «Продолжаем популяризировать наше архитектурное наследие, представляю новые открытки с нашими любимыми особняками Екатеринбурга. Выполнены в стиле архитектурной иллюстрации и стилизованы на ретро манер, напечатаны на приятном дизайнерском картоне оттенка слоновой кости», – рассказал дизайнер Дмитрий Фатхиев-Долохов.

На открытках изображены дом Севастьянова, усадьба Железнова, доходный дом Первушина и свердловская филармония.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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