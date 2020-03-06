Накануне 8 марта в центре Екатеринбурге развернулась продажа цветов «с колес» (ФОТО)

В Екатеринбурге начался традиционный предпраздничный ажиотаж накануне Международного женского дня. Особенно бойко идет торговля цветами на улице – неподалеку от администрации города стоят десятки автомобилей, загруженных коробками с тюльпанами и мимозами. Уличные продавцы предлагают прохожим купить весенние букеты со скидкой – один тюльпан за 50 рублей. Временные торговые точки появились сегодня и на всех станциях екатеринбургского метрополитена, там цены варьируются от 50 до 75 рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в цветочных магазинах также повышенный спрос, но очередей не наблюдается. Одна из продавщиц рассказала, что мужчины на 8 марта чаще берут букеты либо из роз, либо из тюльпанов. Некоторые предпочитают модные композиции из крашенных хризантем. Но в целом, покупатели не хотят тратиться на дорогие роскошные букеты.

Сотрудники Госавтоинспекции сегодня также проводят праздничную акцию «Цветы для автоледи». Они дарят женщинам-водителям букеты тюльпанов и небольшой презент – обложки для документов с символикой ГИБДД. Поздравительные рейды продолжатся и 8 марта, в этот день автомобилисток будут поздравлять лично руководители городской Госавтоинспекции.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Семен Саливанчук

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