Пропавший накануне пенсионер нашелся

В Екатеринбурге завершились поиски 82-летнего пенсионера Владимира Шипицына. Он ушел вчера из дома на улице Советской, сказав жене, что пойдет в банк, но не вернулся. Тревогу подняли его родственники.

Пожилого человека нашли в итоге в районе Южного автовокзала. О том, что Владимир Гаврилович найден, сообщили родственникам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Мужчина не смог рассказать, как попал в этот район, – у него провал в памяти, т.к. он не помнит того, что произошло за последние сутки.

«Он шел мимо «Пятерочки» и решил купить продуктов. Зашел, набрал корзину, на кассе понял, что денег нет. Пока искал деньги по карманам, кассир безо всякой ориентировки решила узнать, все ли в порядке. Оказалось, что нет, она сообщила в отряд, и так он нашелся», – рассказали знакомые семьи.

Екатеринбург, Елена Сычева

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